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台積電11月營收2227.06億元創新高 年增逾5成

2022/12/9 13:59（12/9 14:16 更新）
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台積電11月營收新台幣2227億元，創單月新高。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
台積電11月營收新台幣2227億元，創單月新高。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
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（中央社記者張建中新竹9日電）台積電自結11月營收新台幣2227.06億元，創下單月新高，較10月增加5.9%，較去年同期增加達50.2%。

法人指出，智慧手機和高效能運算支撐5奈米製程需求持續增加，是台積電11月營收創高的主要動能。台積電已連續4個月營收逾2000億元。

台積電10月及11月營收合計達4329.72億元，法人預期，台積電第4季營運目標可望順利達成，季營收約199億至207億美元，以中間值203億美元計，將季增約0.4%。

台積電美國亞利桑那州廠日前舉行移機典禮，美國總統拜登及蘋果（Apple）執行長庫克和輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳皆到場同慶。台積電並決定擴大投資，第一期工程於2024年量產4奈米，第二期工程開始興建，2026年量產3奈米，總投資金額擴增至400億美元，年產60萬片。

台積電美國廠投資成本較台灣廠高，且進一步加碼投資，法人關注台積電未來毛利率表現，長期目標53%能否順利達成。（編輯：張均懋）1111209

#台積電
#黃仁勳
#美國亞利桑那州廠
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