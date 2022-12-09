王品台灣營收連5月登高 中國事業盼甩疫情干擾
2022/12/9 16:03
（中央社記者江明晏台北9日電）王品集團11月兩岸合併營收15.4億元，其中，台灣事業群營收12.2億元，年增14.01%，連5月改寫同期新高；大陸事業群則年減逾32.95%，但王品看好，隨著中國防疫鬆綁，營運將逐步回穩。
台灣連鎖餐飲龍頭王品集團今天公布11月自結營收，兩岸合併營收新台幣15.4億元，創同期歷史次高，但受中國疫情干擾，微幅年減0.62%。
其中，王品台灣事業群營收12.2億元，刷新同期歷史紀錄，較去年同期大增1.5億元，年增14.01%。然而，受中國防疫政策影響，包含北京禁餐廳內用、廣州與重慶封控管制，衝擊大陸事業群營收降至3.2億元，年減32.95%。不過，王品指出，隨防疫措施鬆綁，大陸事業群營運有望逐步回穩。
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累計前11月，王品集團合併營收165.3億元，年增7.95%，其中，台灣事業群累計營收122.2億元，年增29.42%。台灣事業群營運維持高檔，連續5個月改寫同期歷史紀錄、月月雙位數成長，11月營收更首破12億元大關，達12.2億元，創同期歷史新高。
此外，看準冬日推升鍋物品牌業績，王品集團表示，除了透過實體門店搶客，包括12MINI品牌11月至新莊輔大、桃園龜山拓點，「聚」12月將插旗雲林斗六之外，青花驕、聚瞄準宅食商機開發冷凍鍋物組，上架王品購物網、7-EVELEN與大型量販通路，創下單月熱銷4萬組的業績。（編輯：楊蘭軒）1111209
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