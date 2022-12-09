耀登射頻天線獲急單 11月營收年增逾3成

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（中央社記者潘智義台北9日電）射頻暨網通測試廠耀登科技今天公布11月合併營收為新台幣1.78億元，較10月增加20.76%，年增32.93%。

耀登科技發布新聞稿統計，1至11月累計營收15.62億元，年增20.55%，營收成長主因射頻天線的工控業務11月接獲急單，代理量測設備產品也因今年上半年疫情影響裝機數量，為達成今年預定裝機數量，11月開始趕進度裝機，耀登工控、量測設備2大產品線營收持續升溫。

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耀登說明，從3、4年前就開始投入主動式的高頻天線模組開發，目前已由概念性驗證的階段邁向系統整合階段。5GO-RAN的產品及低軌衛星用戶端地面接收設備朝向量產化、商品化的階段邁進。

另外，耀登指出，通訊產品的互通性驗證及資安的議題是新通訊技術商用的重要關鍵，旗下耀睿實驗室為亞洲第一間、世界第5間榮獲國際O-RAN聯盟認證的開放架構（Open Testing and Integration Centre）實驗室，目前耀睿與中華電信在桃園青埔已架設一個O-RAN的場域，並將在高雄亞洲新灣區布建另一個場域，擴大實驗室測試量能。（編輯：楊凱翔）1111209