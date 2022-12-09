英濟看好生醫、光電事業 兩路並進持續拓展業務

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）系統整合暨製造服務商英濟今天舉行法人說明會時表示，今年整體表現不如預期，全力進行成本調控及業務開發，將持續拓展生醫及光電事業，並推動生產製造自動化。

英濟2022年前3季累計淨損新台幣1.3億元，每股淨損0.98元。今天公告11月營收為4.18億元，年減10%；今年累計營收44.4億元，年減7.4%。

英濟表示，2022年受疫情與戰爭影響成本上升、加上匯率波動以及主要生產基地中國防疫封控政策影響，使整體獲利表現不如預期。隨著生醫及光電事業成果顯現，明年可望維持成長態勢，製造本業則因終端市場不明朗，希望能夠維持目前水準。

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英濟指出，近年醫療設備往精密、多功化發展，愈趨需要軟韌體、光機電、物聯網（IoT）等複雜系統的整合能力。生醫事業協助客戶系統整合開發多樣高階醫療設備，如「靜脈定位儀」獲2022年國家新創獎；「行動手術室」為哈佛醫生團隊概念發想，由英濟協助設計並產出實際產品，創新概念更入選麻省理工學院博物館展出，生醫事業營收逐步成長，目前已達單月千萬元的規模。

光電事業則鎖定擴增實境（AR）顯示裝置、微型光機產品二路並進推廣市場，其中AR顯示裝置已獲得日本冷氣維修大廠採用，並正與多家客戶共同開發顯示應用，包含工地防護、醫療教學、維修指引、教育訓練等。微型光機持續縮小體積以應用於穿戴式裝置並降低配戴不適感，目前與客戶進行小批量產與驗證中，進入量產階段後將持續增量。（編輯：楊凱翔）1111209