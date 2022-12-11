數位部推雲市集 助老店數位轉型拓新客群

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（中央社記者鄭鴻達台北11日電）數位發展部長唐鳳今天訪視板橋36年老店油庫口蚵仔麵線，了解其「台灣雲市集」數位轉型的使用狀況，並體驗1分鐘內完成線上點餐。業者表示，在使用台灣雲市集服務後，不但大幅節省點單時間，更因此開發出新客群。

疫情對餐飲等業者造成衝擊，消費者行為也因此改變，數位產業署去年7月起推動「台灣雲市集」方案，協助中小微企業數位轉型，推動一年多後，唐鳳今天前往位於新北市板橋區的36年老店油庫口蚵仔麵線，訪視業者的實際使用狀況與成果。

訪視過程中，唐鳳親自以手機體驗「台灣雲市集」的線上點餐系統，並在1分鐘內完成點餐、下訂等流程。店家隨後收到線上訂單，並由系統自動列印報表，以利製作餐點。

唐鳳表示，中小企業或有稅籍登記的行號，都能採用台灣雲市集進行線上訂購、下單，或是遠距辦公、POS（銷售點情報管理系統）、CRM（客戶關係管理）等線上方案，數位產業署也補助每家企業最高3萬元點數，至11月底止已有近3.7萬家企業響應。

唐鳳說，導入數位工具最重要之處，就是要讓使用者能省力且安心，例如油庫口麵線在與台灣雲市集簽約後，便打開團購等許多新客源，也節省現場工作人員的接單時間，此即數位轉型最重要的第一步。

唐鳳也提及，台灣近年疫情相對其他國家比較不嚴重，但在過程中仍建立了一些行動支付習慣，而在重啟國門、迎接觀光客後，若中小企業、攤商與名店能採用行動支付等數位轉型作法，能使國際觀光客感覺更方便。

油庫口蚵仔麵線說，採用台灣雲市集，協助他們開拓辦公室團購等新客群，且消費者使用後的回購率很高，加上線上接單僅耗時10秒鐘，比以往透過電話接單的3到5分鐘省時不少，更增加點單正確率，因此決定與台灣雲市集續約。

數位產業署說明，油庫口麵線透過台灣雲市集選購「快一點 Line點餐客戶服務系統」，提供客戶24小時線上下單訂購及線上付款，也因線上點餐系統而接觸到更廣泛客群，增加線上團購消費量，平均每位客人購買的單價提升至少兩倍。

數位產業署表示，台灣雲市集一站式平台，嚴選中小企業適用的各類雲端工具，同時提供免紙本、免臨櫃、隨時申請、快速查驗等4大特色服務，中小企業或有稅籍登記的營利事業，可透過「工商憑證」、「企業負責人手機認證」、「企業負責人自然人憑證認證」3種多元認證方式申請。（編輯：楊蘭軒）1111211