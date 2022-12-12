疫情逐步解封 杏一年底增擴3座醫院商場

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）連鎖醫材通路龍頭杏一近年受疫情、醫院管制衝擊，看病人潮銳減，隨著醫院相關管制逐步放寬。今天宣布將於今年底前更新拓展3座商場，包括屏榮醫院、義大醫院以及北市聯合醫院陽明院區。

杏一表示，政府逐步放寬因應疫情相關管制，全國醫院住院病人自12月10日起有條件開放探病，隨著醫院逐漸鬆綁，在醫院型與社區型的門市以及醫院型商場發展將帶來積極正面的效益。

截至目前，杏一兩岸商場總計26座，營運模式以租金收入為主，其中，台灣醫院型商場共有18座，4座則是經營學校商場。義大商場和屏榮商場均於今年11月正式對外營運，持續積極進行招商。北市聯合醫院陽明院區甫得標，正在裝修中。

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杏一表示，商場服務對象雖以醫院病人、家屬和學校師生為主，近年受疫情衝擊，衍生新營運模式，杏一商場為協助攤商拓展商機，以團購為攤商引進更多消費族群，藉此共同擴大知名度，提高收益。挹注今年11月營收新台幣5.59億元，年增率成長3.65%；累計前11月營收為64.97億元，較去年同期成長10.39%。

展望未來，杏一商場規劃將版圖擴張至社區，預期設立社區型商場，鎖定標的坪數約200至400坪，採複合式經營，並將採過去與知名品牌異業結盟模式，藉由不同性質零售通絡，或主題餐廳，共同創造新商機。（編輯：潘羿菁）1111212