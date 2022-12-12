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詩肯全年營收拚新高 振宇五金高雄再展2店

2022/12/12 10:50
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（中央社記者江明晏台北12日電）今年下半年房市交易量出現衰退，但台灣連鎖家具龍頭詩肯前11月營收年成長4.43%，全年營收仍有望創高；振宇五金高雄再展2店，累計前11月營收年增逾6%。

台灣連鎖家具龍頭詩肯11月營收新台幣2.06億元，雖然進入年底消費旺季，但受到去年政府推出振興5倍券帶動消費拉高基期影響，較去年同期減少14.49%，累計前11月營收22.04億元，較去年同期成長4.43%，仍創歷史新高。

詩肯表示，前11月營收已與去年全年相差無幾，也是連續3年突破20億元大關，全年營收再創歷史新高有望；今年下半年房市交易量出現衰退，但以詩肯的的營收表現看來，自住的剛性需求帶動家具買氣，產業發展仍相當健康。

截至11月底，詩肯表示，旗下品牌在今年下半年針對門市結構進行優化，共計97家，雖然店數減少，但營業面積不變，資源反而發揮更大綜效，併買效應明顯，也反映在業績表現上，未來展店腳步不停。

振宇五金11月合併營收1億4901萬元，較去年同期成長4.72%，累計前11月合併營收達16億7487萬元，較去年同期成長6.01%。

振宇五金看好南高屏地區五金消費潛力，積極於南高屏地區籌設門市，為即時地滿足南部門市物流需求，南部倉儲物流中心已於11月13日開工，且高雄鼓山門市及小港門市將於12月11日開幕，111年度展店8家，全台門市來到71家。（編輯：翟思嘉）1111212

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