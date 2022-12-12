鴻海研究院舉辦論壇 聚焦量子通信技術與應用

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（中央社記者張建中新竹12日電）鴻海研究院今天與台大量子科學及工程研究中心共同舉辦「NExT Forum」主題論壇，聚焦量子通信理論與硬體、量子密鑰分發和後量子密碼學等主題。

鴻海研究院表示，今天的論壇以「量子通信技術與應用」為主題，呼應今年諾貝爾物理學獎得主投入光子糾纏等相關理論與應用研究。

鴻海研究院指出，論壇邀請到國內外量子研究學者專家，包括新加坡國立大學首席研究員Marco Tomamichel、北京清華大學交叉信息研究院副教授馬雄峰，兩人是量子通訊及量子密鑰分發理論領域知名的國際學者；以及專精於後量子密碼領域的BTQ首席密碼學家鄭振牟等一同與會。

論壇還邀請清華大學物理學系副教授褚志崧、中央大學光電科學與工程學系教授陳彥宏、清華大學光電工程研究所教授李明昌等國內多名學者專家，分享台灣量子通訊的現況發展及未來展望。

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鴻海表示，集團近來積極投入量子研究領域，旗下鴻海研究院不僅在2021年宣布成立離子阱（Ion Trap）實驗室，量子計算研究所在今年鴻海科技日上也展示量子模擬在電池開發上的研究成果，縮減所需的量子資源。

2022年諾貝爾物理學獎由美國學者柯羅瑟（John Clauser）、法國學者艾斯佩特（Alain Aspect）、奧地利學者吉林哲（Anton Zeilinger）共同獲得，他們透過糾纏光子實驗，確立違反貝爾不等式的證據和開創性的量子資訊科學，其研究結果開啟量子資訊科學的發展與後續研究和應用，包括在量子通訊、量子密碼學、量子計算與量子感測等領域。（編輯：蘇志宗）1111212