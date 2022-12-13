國泰世華銀估央行本週升半碼 Fed明年上半年止步升息

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（中央社記者蘇思云台北13日電）國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今天表示，台灣央行本週預估再升半碼，接著升息步調就會暫告段落，隨著美國通膨逐漸往下，估美國聯準會（Fed）本週升2碼、明年升2碼後，可能3月到5月間停止升息。

國泰世華銀行今天線上舉行2023年全球經濟與市場展望記者會。林啟超分析，2023年上半年或將是全球景氣下滑最明顯的階段，股市下修風險仍在，但伴隨通膨、利率、美元指數三大指標迎來反轉，股市氣氛將可望漸進好轉。

林啟超指出，好轉速度取決三大挑戰，包括供應鏈壓力減緩，但不確定性仍在；全球債務壓力，已無擴大性財政政策支撐空間；沒有QE的貨幣政策，能否支撐資本市場，評估股、債市可能無法像之前迅速的V型反轉，但仍有機會反彈15%到20%，不過也提醒明年要留意可能出現小型信用風險事件。

媒體關注美國聯準會明年貨幣政策步調，林啟超表示，預估Fed本週還會升2碼（1碼為0.25個百分點），接著明年2月、3月還會各升1碼，屆時3月美國聯邦基金利率可能達5%。如果把美國聯邦基金利率減去通膨率就是政策實質利率，值得關注明年3月美國實質政策利率是否有機會轉正，這也是Fed多位官員都關注的指標。

林啟超認為，2023年美國利率可能升到5%到5.25%之間，隨著通膨往下走，明年第2季美國通膨水準有機會低於美國聯邦基金利率，Fed極可能在明年3月到5月間結束升息，或是要看屆時通膨情勢，才會決定5月要不要繼續升息。

林啟超認為，明年市場面臨的最大風險在於利率可能升多高、維持高利率水準多久，畢竟美國過去不曾短期內這麼大幅升息，Fed也會去看經濟、失業率走勢再決定。

至於台灣央行的貨幣政策腳步，林啟超指出，台灣通膨目前在2%以上，不過明年有機會降到2%以下，但出口11月也開始出現壓力，預料明年第1季、第2季出口成長將下滑，整體來說，因為基期因素加上主要國家經濟放緩，上半年出口狀況會差一點，下半年有機會好一點。

他預期台灣央行15日還是升半碼，但可能就會告一段落，除非明年第1季有很大的供給面衝擊，不然可能不會再繼續升息。

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股市方面，林啟超指出，2023年初仍有下修風險，全球及美國進入經濟衰退難以避免，加上股市面臨評價低盤及企業盈餘下修，股市評價須待庫存調整改善後，才有向上的空間。

債市部分，林啟超指出，由於美國2年期公債殖利率約4.3%，如果資金有短期停泊的需求且風險承受度較低，短債或許是不錯考量；長債則更著眼於1年後可能啟動的降息循環，在此趨勢下，美元指數相較今年更顯疲軟。（編輯：潘羿菁）1111213