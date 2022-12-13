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智原攜手英飛凌推出40奈米eFlash平台 搶攻AI應用

2022/12/13 16:51
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（中央社記者張建中台北13日電）IC設計服務廠智原今天宣布，與英飛凌（Infineon）合作推出採用聯電40奈米低功耗製程的嵌入式快閃記憶體（eFlash）平台，搶攻人工智慧、智慧電網等高性能和低功耗應用市場。

智原表示，為滿足人工智慧（AI）、智慧電網、物聯網和微控制器（MCU）等應用對40奈米低功耗及資料安全的eFlash需求，與英飛凌合作開發SONOS eFlash平台，包括快閃記憶體區塊、控制器及eFlash子系統矽智財（IP）。

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其中，子系統IP整合匯流排介面電路與時脈整合電路等，並提供自動完成eFlash初始化、簡化資料抹除與寫入操作流程及對快閃記憶體的讀寫保護和模擬隨機寫入緩衝區等功能，智原指出，將協助客戶輕易整合與使用SONOS eFlash IP。

智原表示，內建BIST的子系統只需採用一般的檢測儀器做測試，確保快閃記憶體量產時的品質及可靠性，並可減少檢測時間。（編輯：林淑媛）1111213

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