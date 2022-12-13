全球殘疾者基金會訪台 助輔具進軍土耳其歐盟市場

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（中央社記者鄭鴻達台北13日電）貿協今天指出，全球殘疾者基金會（GEV）創辦人奧茲圖克（Necdet Öztürk）來台採購輔具等設備，今天協同貿協董事長黃志芳共同出席洽談會，與9家台灣輔具業者商談採購事宜，助推台灣輔具更有機會深入土耳其與歐盟市場。

貿協發布新聞稿指出，奧茲圖克自身為長期輪椅使用者，為了幫全球逾10億名身障者提供更好的輔具，這次專程搭機來台，並指定貿協為合作夥伴協助洽談與參訪，今天也出席貿協舉辦的「全球殘疾者基金會合作洽談會」。

貿協說明，洽談會出席者有奧茲圖克、黃志芳、土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek），出席業者則有緯創醫學、富伯生醫、國睦工業、錫欣、元健大和、雃博、智齡科技股、洞見未來科技與龍熒等9家企業。

黃志芳表示，貿協很榮幸能與GEV善盡社會責任，共同為全球身障者貢獻一份心力，持續貫徹「Taiwan Can Help」的人道關懷，更進一步提升台灣醫材輔具產業在全球能見度。

貿協表示，出席業者在洽談會中向奧茲圖克展示最新研發的高科技輪椅、助聽器、助行器、氣墊床等輔具產品，其中緯創醫學的AI外骨骼機器人，利用動作感測器偵測患者動作，給予即時的助力促進下肢動作的恢復。

富伯生醫則展示手部外骨骼復健輔具Mirror Hand，輔助原本無法做動作的患側同步做出動作；國睦工業電動輪椅品牌「Merits」，以精細的照護和設計聞名，屢獲台灣精品獎。

元健大和除擁有助聽器專利技術，也屢獲國家創新發明研究獎、日本厚生省醫療機器認定書、歐盟 CE Medical 二級醫療器械等認證；洞見未來科技聽力品牌Otoadd透過AI人聲強化，讓使用者能在嘈雜環境中聽清人聲；雃博以自有品牌「APEX」行銷全球，推出科技化的醫療褥瘡氣墊床。

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貿協說明，GEV此行除和台灣企業商談，貿協也安排其拜訪全台最大的輔具助行器企業康揚公司，以及衛福部多功能輔具資源整合推廣中心，強化雙方交流合作。

貿協強調，這次舉辦「全球殘疾者基金會合作洽談會」，讓台灣輔具有機會再深入土耳其與歐盟市場，GEV團隊對於台灣在殘疾者照護上具有的同理心和精緻度也相當感動，奧茲圖克也和黃志芳約定，盼盡快帶領台灣輔具與醫療器材企業拜訪伊斯坦堡。（編輯：林興盟）1111213