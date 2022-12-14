鴻海威州廠連2年獲美租稅抵減 僱用員工逾1100人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海集團持續布局美國威斯康辛州廠區，當地媒體報導，鴻海集團已連續2年獲得租稅抵減優惠資格。根據資料，到今年底鴻海集團在威州員工人數已超過1100名。

鴻海集團在美國威斯康辛州拉辛郡（Racine County）廠區持續獲得當地政府租稅抵減優惠，當地媒體「密爾瓦基哨兵日報」（Milwaukee Journal Sentinel）於13日報導，鴻海集團威州廠區已經連續2年獲得租稅抵減優惠，去年底前，鴻海集團在當地投資規模達7740萬美元，創造768個符合條件的工作機會，因此鴻海集團獲得860萬美元的租稅抵減。

鴻海在回應中指出，2020年和2021年經過當地經濟發展官員證實數百名員工後，集團在威州員工人數超過1000名，鴻海將會在威州持續投資。

根據美國當地，鴻海今年12月初最新揭露的數字，到今年底鴻海集團在威州員工人數已超過1100名。

美國威州州長艾佛斯（Tony Evers）在2021年4月下旬正式宣布與鴻海集團達成新合約，根據官網訊息，主要內容包括若鴻海集團在2026年之前聘用1454名員工、且平均薪資達到5萬3875美元、投資規模達6.72億美元，州政府將提供8000萬美元以績效評估為基礎的獎勵措施。

外媒先前報導，鴻海集團在2020年度於威州拉辛郡廠區已創造579個符合條件的工作職位，資本投資規模達2.66億美元，符合租稅抵減優惠資格，在僱用就業項目獲得220萬美元租稅抵減優惠，在資本投資項目獲得2660萬美元租稅抵減優惠。（編輯：趙蔚蘭）1111214