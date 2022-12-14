台船標得中油26座儲槽統包案 預計2026年5月完工

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（中央社記者賴言曦台北14日電）台船公司得標台灣中油公司「大林石化油品儲運中心三區26座石化品儲槽統包工程案」，合約金額約新台幣48億元，預計2026年5月完工。

台灣中油公司13日公告「大林石化油品儲運中心三區26座石化品儲槽統包工程案」招標結果，標案採最低標模式決標，由台船得標。

台船今天透過新聞稿說明，儲槽統包案位於高雄港洲際貨櫃中心，採統包方式（EPS）發包，內容包含工程設計、採購、建造、安裝及試車。

台船指出，這次的儲槽統包案所需的土建工程，將由台船近期成立的台船興業公司承造；台船興業目前正在投入台船員工住宅「船佳堡」興建工程，這次取得儲槽統包案，可為台船興業發展出新方向，創造營收。

台船表示，近年來，台船營運方針逐漸脫離過度集中在商船的舊有經營型態，朝離岸風電、國艦國造及商船本業等3方向發展，這次則將業務拓展到石化工業的基礎建設。

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台船指出，公司擁有建造鋼構的船體工廠，又有油輪建造經驗，投入台灣石化基礎建設可謂「駕輕就熟」；旗下全額轉投資的台船防蝕科技公司，也已在麥寮進行了近10年的石化管線維修工程，因此這次取得中油儲槽統包案，更能使台船在石化工程方面有更完整的參與。

台船表示，大型鋼構本就是台船的強項，這次的儲槽統包案為台船開闢新機會，未來台船也將在中油公司近年推出的大量石化基礎建設中，扮演國家隊的生力軍。（編輯：趙蔚蘭）1111214