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林傳捷：新美齊取得東南亞戲院股權 明年6月完成交割

2022/12/14 17:48
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（中央社記者潘智義台北14日電）新美齊董事長林傳捷今天在台灣證券交易所法人說明會表示，新美齊取得東南亞戲院（公館東南亞秀泰影城）股權，預計明年6月完成交割。

林傳捷指出，雖然東南亞戲院與他人簽定既有的長期租約，必須到期之後才能進行土地開發，但續租與否的主動權在新美齊，應該對土地開發不會有太大的影響。

對於明年房市，他坦言，今年11月時就感到整體案場來源數下滑，可能是受下雨天較多或政策面影響，使市場出現觀望氣氛；這一兩週如沒有新的政策，明年第1季房市可能會稍微下滑，不像往年那麼火熱。

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另外，新美齊目前推動的兩個建案，預計分別在過年後一兩個月，以及第3季末、第4季初入帳；台中14期新建案預計明年6月底、7月初取得建照，將視明年市況決定推案時間。

針對投資人提問，新美齊投入台北市都更危老建案，林傳捷說，一直都有做都更危老建案，例如近期新北建案就是都更案，不只雙北，全台都在布局。因應央行的貸款緊縮，大部分案子多走都更危老建案模式。（編輯：林淑媛）1111214

#林傳捷
#新美齊
#東南亞
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