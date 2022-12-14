偉康擬明年1月上櫃 數位身分應用布局東南亞市場

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數位金融解決方案供應商偉康科技預計2023年1月中旬掛牌上櫃，董事長連泓鈞14日出席媒體交流會表示，明後年會著墨保險及證券業客戶，擴大金融產業覆蓋率。中央社記者吳家豪攝 111年12月14日

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（中央社記者吳家豪台北14日電）數位金融解決方案供應商偉康科技預計明年1月中旬掛牌上櫃，董事長連泓鈞今天表示，明年將在國內市場擴大金融業覆蓋率，搶攻保險及證券業客戶；偉康數位身分解決方案將在國內尋求跨產業商機，並布局東南亞市場。

法人分析，偉康受惠於數位金融服務和資安需求大增，今年前11個月累計營收新台幣4.52億元，年增逾17%；在旺季效應下，今年全年營收有望成長20%，創下新高。

展望2023年，法人預估偉康營收將成長兩位數百分比，維持今年動能；若數位身分解決方案順利推廣，明年獲利有機會創新高。

偉康2020年與2021年稅後淨利分別為4322萬元與6587萬元，連續2年創下歷史新高。今年偉康營運持續成長，前3季營收達3.6億元，年增21.4%；稅後淨利4077萬元，年增13.7%；每股稅後盈餘3.14元。

連泓鈞今天出席媒體交流會表示，偉康8成營收來自金融業客戶，是國內7成銀行的長期合作夥伴，近期與合庫銀行攜手打造金融行動身分識別標準化機制（金融FIDO）；明後年會著墨保險及證券業客戶，擴大金融產業覆蓋率。

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數位金融與數位身分大趨勢下，偉康陸續獲得新加坡和通創投和CMOS影像感測器廠原相科技入股。連泓鈞指出，原相入股的意義是帶來跨產業商機，在半導體領域也有數位身分認證需求，雙方策略結盟後，有助於在國內外市場推廣數位身分應用。

針對海外市場布局，連泓鈞說，今年11月偉康參加新加坡金融科技展，已開始拓展東南亞市場，包括馬來西亞、印尼等，希望透過當地經銷商，導入偉康的數位身分解決方案，最快明年開始貢獻營收。（編輯：楊蘭軒）1111214