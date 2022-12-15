群益期估明年市場波動大 採證期自營雙引擎策略

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）群益期貨今天預估，明年市場波動加劇，貨幣和財政持續緊縮，持續升息循環，因應市況，採取證、期自營雙引擎策略，明年保證金利息收入增加可期；群益期也規劃擴大業務版圖，布局商貿子公司。

群益期下午舉行線上法人說明會，觀察今年營運，群益期總經理毛振華指出，今年以來群益期動用戶數占整體期交所動用戶數市場比重來到11.35%，較2011年占比8.61%成長，且成長幅度高於市場。

在個股期貨，毛振華表示，今年前9月個股期成交量占比約31.55%，高於全市場個股期占比27.2%，群益期貨個股期在全市場市占率來到21%，全台排名第3。

在槓桿交易，毛振華指出，今年群益期在槓桿交易業績成長顯著，透過多元商品和智能工具，槓桿交易業績較去年同期成長87%。

展望明年，毛振華預估，市場波動會加劇，主要是全球貨幣緊縮為控制通膨，限制性利率會持續一段時間，明年持續升息循環，全球主要國家政府財政政策也會緊縮，企業成本也會增加。

因應明年市況，毛振華表示，群益期採取證、期自營的雙引擎策略，明年保證金利息收入增加可期，群益期也規劃擴大業務版圖，布局商貿子公司，可成為獲利引擎之一。他預期，12月到明年1月群益期業績將會好轉。

觀察今年業務收入，根據資料，今年前9月經紀業務占群益期整體收入比重約85.12%，自營業務占比約8.36%，槓桿交易商占比約6.52%。（編輯：楊蘭軒）1111215