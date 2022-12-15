更多編輯台推薦新聞：
東部海域6.2地震 未來3天留意規模4以上餘震
生活

東部海域6.2地震 未來3天留意規模4以上餘震

世足輸法國無緣爭冠 摩洛哥全隊跪謝球迷照瘋傳
運動

世足輸法國無緣爭冠 摩洛哥全隊跪謝球迷照瘋傳

受中國強勢和太陽花學運刺激 包瑞翰成歐洲友台推手
政治

受中國強勢和太陽花學運刺激 包瑞翰成歐洲友台推手

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘇貞昌核定明年健保費不漲 紓困資金申請延長到4月
首頁 / 證券

群益期估明年市場波動大 採證期自營雙引擎策略

2022/12/15 16:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）群益期貨今天預估，明年市場波動加劇，貨幣和財政持續緊縮，持續升息循環，因應市況，採取證、期自營雙引擎策略，明年保證金利息收入增加可期；群益期也規劃擴大業務版圖，布局商貿子公司。

群益期下午舉行線上法人說明會，觀察今年營運，群益期總經理毛振華指出，今年以來群益期動用戶數占整體期交所動用戶數市場比重來到11.35%，較2011年占比8.61%成長，且成長幅度高於市場。

在個股期貨，毛振華表示，今年前9月個股期成交量占比約31.55%，高於全市場個股期占比27.2%，群益期貨個股期在全市場市占率來到21%，全台排名第3。

在槓桿交易，毛振華指出，今年群益期在槓桿交易業績成長顯著，透過多元商品和智能工具，槓桿交易業績較去年同期成長87%。

展望明年，毛振華預估，市場波動會加劇，主要是全球貨幣緊縮為控制通膨，限制性利率會持續一段時間，明年持續升息循環，全球主要國家政府財政政策也會緊縮，企業成本也會增加。

因應明年市況，毛振華表示，群益期採取證、期自營的雙引擎策略，明年保證金利息收入增加可期，群益期也規劃擴大業務版圖，布局商貿子公司，可成為獲利引擎之一。他預期，12月到明年1月群益期業績將會好轉。

觀察今年業務收入，根據資料，今年前9月經紀業務占群益期整體收入比重約85.12%，自營業務占比約8.36%，槓桿交易商占比約6.52%。（編輯：楊蘭軒）1111215

#毛振華
#群益期
#群益期貨
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族