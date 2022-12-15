今年IPO籌資額創7年新高 安永看好明年2產業掛牌熱度

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（中央社記者張璦台北15日電）安永發布最新的首次公開募股（IPO）市調報告，台灣今年截至15日，上市櫃企業共45家，籌資額新台幣357.26億元、為2016年以來新高；展望明年，安永正向看待台灣IPO市場，預計以科技、生技醫療為主軸。

安永聯合會計師事務所今天發布「安永大中華區首次公開募股（IPO）市場調查報告」。

針對台灣市場掛牌表現，安永表示，截至12月15日，今年上市市場共20家掛牌，較去年增加5家，籌資金額新台幣277.61億元，年增11.2%；籌資額最大為科技業的采鈺，籌資67.38億元，占上市總籌資額24.27%；籌資額第二，則為力智科技，籌資52.42億元，占上市總籌資額18.88%；另有3家KY股公司為峰源-KY、北極星-KY、錼創科技-KY合計共籌資26.96億元。

同時，上櫃市場25家掛牌、較去年度增加12家，籌資額約79.65億元、年增約11.85%；上櫃籌資額最大為電子商務的綠界科技，籌資18.66億元，占上櫃總籌資額23.43%；其次為科技業的廣閎科技及宏碁資訊，分別占總籌資額8.14%、8.02%。

安永指出，今年上市櫃的企業中仍是科技業最多，共有19家總籌資為208.75億元位居第一；台灣持續朝向多層次資本市場發展，另有59家企業申請興櫃，同樣以科技業為主，興櫃其他產業多元發展，如能源開發、廢棄物處理等。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤表示，今年受到美國聯準會（Fed）持續升息、俄烏戰爭及台海地緣政治風險等影響，台股加權指數跌到12629點，投資人相對趨於保守，但在國安基金進場後，短期加權指數低檔有支撐，也隨著全球股市面臨震盪波動。

展望明年，黃建澤指出，台灣IPO市場預計以科技、生技醫療為主軸。從截至目前台灣資本市場申請上市中有8件以航運、能源產業類為主；申請上櫃中有9件，則以半導體、電子零組件為主，正向看待2023年IPO市場。

他進一步分析，台灣半導體產業占有先進製程優勢，但面對外部挑戰，從擴大海外布局分散風險到人才技術培訓，藉此增加科技產業的競爭力；企業也透過科技轉型，期望減少氣候變遷的負面衝擊，樂觀看待半導體、電子零組件等相關產業。

黃建澤表示，生技醫療業在政府與企業積極擴大再生醫療、精準醫療等發展，結合台灣科技產業基礎與優秀醫療人員，創造台灣優勢。

安永認為，俄烏戰爭持續、聯準會升息及通膨問題、美國晶片禁令改變供應鏈等情況，影響全球政經局勢緊張，但仍看好台灣展現經濟韌性。

至於中國A股與香港IPO表現呈現兩樣情，中國A股IPO籌資額達人民幣5849億元、續創歷史新高，港股IPO放緩，籌資額1076億港元、衰退68%。（編輯：潘羿菁）1111215