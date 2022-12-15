台糖17日新進人員甄試 聯手廉政署嚴防舞弊

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（中央社記者曾智怡台北15日電）台糖公司新進工員甄試將於17日舉行初試，預計招募95名優秀人才，甄試類別涵蓋業務類、地政類、儲備加油站長、化工類、一般農業類等13種，總報考人數超過1500人。

為避免舞弊情事發生，台糖今年再度聯手廉政署、電信警察，加強考場戒備，阻斷任何形式舞弊。

自去年10月初，高雄地檢署及廉政署陸續查獲不法集團以電子舞弊形式，協助上百名考生通過國營事業甄試，並藉機獲利新台幣上億元。

台糖今天發布新聞稿表示，為端正考風，杜絕舞弊，台糖循例成立專案機密維護工作小組，並於今天拜會廉政署南部地區調查組，除吸取經驗、了解舞弊集團犯案手法外，也將協請南調組於考試當日不定期巡場，以行動嚇阻不法，避免類似憾事再度發生。

台糖表示，有別於傳統變造考生身分證件，由槍手代考的手法，近年來以藍芽、隱形耳機及訊號接受器等電子舞弊形式愈趨氾濫。

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因此，台糖除透過經濟部，商請國家通訊傳播委員會（NCC）及電信警察派員，於考場協助異常電波監測外，並將由廉政署、監考人員不定時巡堂及透過政風人員監場以掌握考生動態，阻斷舞弊機會。

台糖表示，若發現考生有舞弊、冒名頂替等重大違規情事者，即便是已錄取的進用者仍將立即終止勞動契約，並自發現日起5年內不得報考同一甄試。因此，台糖呼籲考生勿以身試法，以維護自身權益及考試公平性。（編輯：翟思嘉）1111215