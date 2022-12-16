智崴：明年營運滿血復活 在手訂單將創新高

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（中央社記者吳家豪台北16日電）體感設備廠智崴資訊董事長歐陽志宏今天說，受惠於疫後報復性旅遊潮，明年在手訂單將創新高，預計交付10座以上大型飛行劇院，較今年成長約3倍，加上新訂單挹注，營運將「滿血復活」，樂觀看待明年轉盈。

智崴今年前3季合併營收約新台幣5.77億元，年減5.33%；因匯兌受益貢獻逾8000萬元，每股盈餘達0.57元，優於去年同期每股虧損1.69元。

歐陽志宏今天接受媒體採訪表示，「冬天已經結束，現在準備進入春天」，疫情解封速度比想像快很多，原本認為中國到2024年或2025年市況才回升，現在看來明年就會完全恢復。

他說，今年上半年歐美疫情仍然嚴重，到暑假後所有主題樂園業績都創新高，歐美市場復甦，但中國市場還「躺在地上不會動」；今年全年全球樂園市場規模只有疫情前的20%，智崴約80%訂單遞延，今年營運緩慢溫和復甦，明年會「滿血復活」。

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歐陽志宏指出，智崴累積在手訂單已創歷史新高，但受到缺料、缺工及運輸等因素影響交貨速度，近期原料價格已下滑，缺工問題明年也將大幅緩解，智崴明年將交付10座以上大型飛行劇院，遠高於今年約3到4座；明年有6座訂單來自中國客戶，另外有1座超大型飛行劇院新產品將建置在東北亞，其他飛行劇院將落腳美國、歐洲、中東等地區。

除了設備銷售之外，智崴今年維修服務營收已翻倍成長。歐陽志宏表示，智崴內容收入占比約15%到20%，未來希望達到50%，是未來智崴重要成長動能。智崴已在高雄與台北設置2個自營據點，明年農曆年前將在基隆新開1個點，海外市場將進駐中國、日本、紐西蘭、美國等地。（編輯：趙蔚蘭）1111216