MIH電動車平台擬整合外送服務 車聯網考量低軌衛星

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（中央社記者張建中台北17日電）鴻海推動的MIH開放電動車聯盟執行長鄭顯聰今天表示，未來電動車出行服務可能整合外送平台，MIH持續推動概念和模式，MIH車聯網概念也考量低軌衛星技術應用。

2023電動車產業校際人才交流論壇上午在新北市新店寶高智慧園區舉辦，鄭顯聰受邀分享未來的共享電動車平台。

鄭顯聰舉例，未來電動車出行服務可能整合外送平台，預期有很大的市場發展空間，MIH聯盟持續推動概念和模式；此外，MIH車聯網概念也考量低軌衛星技術應用。

他指出，最近去印度參訪回台，MIH持續考量布局印度和日本市場的可能性，也會透過構建運營本地化（BOL）商業模式，與全球各地夥伴合作。他也透露，MIH將參加明年1月在美國拉斯維加斯舉行的消費性電子大展（CES）。

談到Z世代對電動車的想像，鄭顯聰表示，電動車會是消費者的第二生活空間，希望在時代新舊交替時，能夠更有人性化的設計與體驗。

對於電動車產業需要的人才，鄭顯聰指出，軟體定義、結合各式生活文化、出行就是服務、資通訊和半導體應用增加、能源材料等將是關鍵。

鄭顯聰曾在11月上旬MIH展示日中透露，MIH開發的三人座小型電動車希望打進東南亞、印度和日本市場，也不排除進軍台灣和中東市場。（編輯：郭無患）1111217