天擎申購起跑 抽中1張估賺逾4.6萬元

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（中央社記者張建中新竹19日電）天擎積體電路預計12月29日掛牌上櫃，今天起辦理公開申購，承銷價每股28元，以16日興櫃成交均價74.64元計，抽中1張有機會賺逾新台幣4.6萬元。

IC設計廠天擎配合上櫃前公開承銷，12月9日至13日止辦理競價拍賣，競拍數量2322張，合格投標數量達2萬89張，超額認購達8.65倍；最低得標價格每股57元，最高得標價格72元，得標加權平均價格每股59.4元。

天擎今天起至12月21日辦理公開申購，申購張數680張，將於12月23日抽籤。天擎承銷價每股28元，距16日興櫃成交均價74.64元，有高達46.64元的價差，幸運中籤的投資人有機會獲利逾4.6萬元。

天擎為聯發科及至上轉投資公司，主要提供系統單晶片及雲端SaaS應用訂閱服務。受家用安防市場成長趨緩影響，天擎今年累計前11月營收新台幣3.03億元，較去年同期下滑約4.14%。法人預期，天擎積極擴展雲端SaaS應用訂閱市場，將為長期營運注入成長動能。（編輯：張均懋）1111219