房仲：桃園單價百萬店王 位於青埔高鐵特區

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（中央社記者潘智義台北19日電）台灣房屋統計2022年桃園的「樓店」交易，目前最高單價店面前10名，有4間店面躋身百萬身價，其中登上桃園年度最高單價店王的店面，是青埔高鐵特區內的「國際金融雙星」1樓店面。

台灣房屋發布新聞稿指出，「國際金融雙星」1樓店面。交易單價高達每坪新台幣150萬元，同時也是桃園近5年排名第6強高單價店面；其餘百萬樓店，每坪行情落在130至142萬元，分別為中正藝文特區2件，以及中壢SOGO海華商圈1件。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，桃園前10名店面盤據的3大商圈有3大特點，包括人口集中，消費商機豐厚；投資旺盛，商貿氣息濃厚；豪宅聚落，富人購買力強，也是鞏固高單店面得以維持的主因。

此外，好店面賣一間少一間，黃金地段店面釋出「可遇不可求」態勢，一旦碰上難得機會，往往衝出不凡身價。

江怡慧指出，奪下今年桃園單價王的青埔「國際金融雙星」1樓店面，總價9341萬元，總坪數75.1坪，換算每坪成交單價高達150萬元，現為建案銷售接待中心使用；再則是藝文一街每坪142.1萬元成交的「麗晶花園廣場」店面，目前為咖啡館。

位居桃園第3名同樣坐落藝文商圈，為「真鑽社區」單價每坪133.8萬元的店面，現作為娃娃機店使用；第4名的店面單價130.3萬元，目前空置中，屬於中壢SOGO海華商圈。無獨有偶，上述店面4位買家清一色是自然人，其中僅有一人有貸款，其餘三人都無貸款置產，可見買家實力驚人。

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台灣房屋集團趨勢中心觀察，實價登錄最新資料截至今年11月止，桃園市高單價樓店前10名，以中小坪數店面為主，坪數約在12至75坪間，第10名單價最低也達7字頭之譜，冠軍店面的單價則是第10名的2.1倍有餘。而高單價店面分布商圈，包括青埔高鐵特區、中正藝文特區、中壢SOGO海華商圈、長庚商圈、大業商圈以及元生重劃區，其中又以青埔、藝文、海華3大商圈領銜。

台灣房屋分析，青埔、藝文、海華3大商圈的優勢，摘冠的青埔地區，從一開始的高鐵、棒球場、華泰名品城，到近年的捷運、XPARK水族館、環球購物中心等，歷經人口成長及建設發展持續到位，且國內外投資不斷，使當地商圈發展備受看好，拿下桃園最高單店面王的頭銜。（編輯：張均懋）1111219