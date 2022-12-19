台新金刑事局簽資安聯防意向書 強化預警機制

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（中央社記者謝方娪台北19日電）根據內政部警政署統計，上半年詐騙案件中，透過網路轉帳遭詐騙比率高達4成。為攔阻詐騙，台新金控今天與警政署刑事警察局簽署合作意向書，雙方將進行資安聯防，強化科技犯罪與駭侵事件預警。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加速金融數位轉型，各式數位化金融服務應運而生，與此同時，資安事件與科技犯罪更加頻繁與多樣化，根據內政部警政署統計，今年上半年詐騙案件中，透過網路轉帳遭詐騙比率高達4成，成為打擊科技犯罪新重點。

為強化預警、避免民眾受騙，台新金總經理林維俊今天與警政署刑事警察局副局長邱紹洲共同簽署合作意向書，宣示雙方將聯手進行「金融科技偕阻詐，資安聯防齊擋駭」專案，未來會透過公私部門合作並結合雙方優勢，防堵資安駭侵攻擊與科技犯罪等不法作為，進而保障民眾帳戶安全。

林維俊指出，為響應行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」並落實金管會阻詐指引，台新金著手展開阻詐行動，這次簽署「金融科技偕阻詐，資安聯防齊擋駭」專案，是以深化現有資安預警與科技犯罪防制措施為目標，預計將達成2項目的。

首先是資安智慧聯防，由台新金與刑事局各自蒐集不法網站、駭侵手法等情資，如釣魚網站、假投資、假信貸、假APP等，再透過專門窗口分享彙整並進行資安防堵及宣導，從而加速釣魚網站及APP下架、強化資安防禦、保障客戶帳戶安全。

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其次是進行科技犯罪與駭侵事件預警，林維俊表示，台新金作為國內專業金融機構，擁有龐大數位金融客戶，經由台新金資料分析團隊與刑事局專業知識結合，預計產出更高準確率的資安預警模型，並透過數據分析與人工智慧技術，在台新全台的ATM嵌入預警情資機制，盼協助降低警示戶數及詐騙金額。

台新金與刑事警察局合作，除預防性攔阻資安事件與科技詐騙犯罪案件，減少潛在受害者外，更進一步結合交易監控與即時示警，截斷詐騙得手的最後一哩路，達到金融安全與社會安全雙贏。台新金11月並已與法務部調查局簽訂資安聯防合作備忘錄，強化資安防禦並保護客戶資產免受數位金融詐騙。（編輯：蘇志宗）1111219