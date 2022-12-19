更多編輯台推薦新聞：
文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡
運動

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡

圖輯／卡達世足梅西捧金盃圓夢、C羅淚灑球場 經典畫面一次看
運動

圖輯／卡達世足梅西捧金盃圓夢、C羅淚灑球場 經典畫面一次看

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰
生活

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

卡達世足賽冠軍賽熱度高 台廠喜迎追加訂單

2022/12/19 20:07（12/20 09:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北19日電）阿根廷在卡達世界盃足球賽決賽激戰120分鐘後，於PK賽中擊敗法國奪冠，除了贊助的運動品牌廠商喜迎商機外，台廠紡織供應鏈也受惠。遠東新世紀表示，已接到品牌廠追加訂單，預估將挹注明年首季營收表現。

卡達世界盃足球賽冠軍戰在台灣時間18日晚間開踢，阿根廷、法國從正規賽、延長賽一路戰到PK賽，最終阿根廷在PK賽中以4比2奪冠，法國則拿下亞軍。

隨著阿根廷奪冠，品牌廠商Adidas喜迎世足冠軍商機。與Adidas合作推出「海洋回收抗爆球衣」、並獲阿根廷國家隊採用的遠東新告訴中央社，已接到來自品牌廠的追加訂單，內容包含阿根廷等熱門球隊的產品，預計出貨後，有望挹注明年第1季的營收表現。

遠東新指出，追加訂單湧現，顯示世足賽球迷的需求高於原先預期；隨著歐洲足球系列聯賽將陸續開踢，世足賽話題有望持續延燒，為球迷衣等相關產品的後續商機帶來支撐。

同為本屆世足賽供應鏈之一的新光合纖則指出，雖然品牌廠Nike贊助的法國隊僅得亞軍，但季軍的克羅埃西亞也是Nike的贊助隊伍，因此期待世足賽話題持續發酵後帶來的需求；此外，12月已接到品牌廠商的急單，預計將反映在明年1月的營收表現上，雖不能確定這波急單是否來自世足賽商機，但已有「春燕來的跡象」。（編輯：張良知）1111219

#世足賽
#阿根廷
#遠東新世紀
世足賽
卡達國王：為球迷辦了一屆「非凡」的世界盃 阿根廷世足賽奪冠 超市送千份300元折價券同慶
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族