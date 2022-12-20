專家：明年半導體產值估減1到2成 看好電動車IC

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（中央社記者吳家豪台北20日電）半導體產業雜音不斷，前外資分析師預估，明年半導體市場產值將衰退10%至20%，台積電在3奈米挹注下，明年表現將優於市場平均；明年電子業主要題材包括庫存修正結束、蘋果眼鏡及中國復甦，電動車IC將成為長期主流趨勢。

首席國際顧問公司今天舉辦半導體產業展望記者會，前外資半導體分析師、聚芯資本管理合夥人陳慧明表示，半導體市場或許明年上半年是低點，接下來會強勁反彈，甚至呈現V字型，估明年全年半導體市場產值將衰退10%到20%。

他說，台積電明年會是比較好的狀況，預估營收將衰退個位數百分比，因為有來自蘋果的3奈米營收挹注；3奈米占台積電營收比重近7%，對於提升平均售價和營收都有很大幫助。

觀察近2年半導體主流趨勢和台積電營收分布，陳慧明說，高速運算（HPC）已成為市場主流，台股與高速運算、台積電、高速傳輸、矽智財（IP）、電動車相關的產業表現會比較好。

如果把時間拉長，陳慧明看好電動車IC成為主流趨勢，「我覺得這是台灣亟需發展的產業，會是台灣接下來發展的重中之重」。

被問及台積電股價表現，陳慧明坦言，不方便評論，但台積電本益比目前是相對低點，只是無法預測這個相對低點會持續多久、會不會更低。美股會是需要觀察的指標之一，如果美股狀態不好，台積電美國存託憑證（ADR）表現可能影響台股。

陳慧明也說，全球半導體市場在2025年將迎向大爆發，進入下輪牛市，電動車IC是主角，年複合成長率將超過30%；中國將加快及加大在電動車IC與第三代半導體產業發展，市場會發生巨大變化。

前外資分析師、現任騰旭公司投資長程正樺表示，今年總體經濟3大變數包括美國升息、俄烏戰爭、中國封城，都已告一段落，明年半導體景氣相對樂觀。雖然半導體市場仍處於獲利下修循環當中，但距離底部不遠，由於風險降低，半導體市場本益比已經開始回升，明年第1季獲利下修循環將落底。

程正樺認為，明年電子業主要題材包括庫存修正結束、新產品蘋果眼鏡、中國復甦及華為可能復活。半導體庫存調整明年第1季才開始，目前台積電7奈米產能利用率剩下40%至50%，5奈米產能利用率剩下50%至60%。

他表示，明年IC設計廠還是會比較辛苦，即使市場需求回溫，仍有庫存要清，可能殺價影響毛利；等到明年第2季開始有新產品發表，庫存回補需求浮現，到明年下半年將回到傳統旺季。（編輯：張均懋）1111220