全球終端需求續軟 經部估全年外銷訂單衰退

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經濟部20日公布，11月外銷訂單501.4億美元，為歷年同月第3高，但年減達23.4%，創98年4月以來最大減幅，收連3黑。圖為高雄港區岸際貨櫃堆疊。中央社記者董俊志攝 111年12月20日

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（中央社記者鄭鴻達台北20日電）受全球終端需求疲軟衝擊，11月外銷訂單年減幅高達23.4%；經濟部除預期12月接單減幅將持續擴大至30.8%，更預估全年外銷訂單年減幅度達1.9%，全年表現陷入衰退幾成定局，並坦言「明年是很不確定的年代」。

經濟部統計處今天公布11月外銷訂單金額為501.4億美元、年減23.4%，不但連3黑，更創98年4月金融海嘯期間以來最大減幅。統計處預估12月接單金額介於470億至490億美元，年減幅將擴大至30.8%至27.8%。

至於今年第4季的接單金額，統計處預估介於1525億至1545億美元間，單季年減幅度介於20.8%至19.7%；至於全年接單表現，預期接單金額介於6616億至6636億美元之間，年減1.9%至年減1.6%。

統計處長黃于玲認為，目前5G、車用電子、高效能運算等新興應用，都對台灣半導體供應鏈的需求續增，加上數位轉型商機持續挹注，以及農曆年前備貨需求，都是目前支撐外銷接單的因素。

惟以往支撐外銷訂單成長的國際品牌手機新品上市效應，如今黯淡無光。黃于玲表示，11月手機等產品接單下滑，且受中國疫情升溫、產能受阻等影響，若該效應沒在11月高峰期表現出來，短期內就不會像往年般暢旺，但是否出現遞延情況，仍待觀察。

黃于玲分析，就整體經濟情勢來看，IHS Markit推估明年全球經濟成長率為1.6%，比今年2.9%還低，其中明年第1季預估成長1.2%，國際機構預期，明年第1季將處於相對低檔。

黃于玲坦言，因外銷訂單與全球經濟息息相關，「明年是很不確定的年代」，包括全球通膨升息、俄烏戰爭持續、美中科技戰延續加上中國經濟高度不確定性，尤其是中國鬆綁防疫政策後疫情升溫，都讓明年接單表現待觀察。

黃于玲表示，外銷訂單表現後續要翻正，端視中國在防疫政策鬆綁後，是否可能出現訂單遞延的效果，但觀察近期各項變數，她相當保守的表示這部分「不確定性很高」，仍待持續觀察。（編輯：楊蘭軒）1111220