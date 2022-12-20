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台船獲高雄輪船1.5億元標案 明年底陸續交船

2022/12/20 20:04
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（中央社記者賴言曦台北20日電）台船今天發布重大訊息公告，得標高雄市輪船公司「新建電力驅動渡輪3艘（統包含細部設計）案」，全案總金額約新台幣1.5億元。

台船透過新聞稿進一步說明，履約標的包含建造電力驅動49總噸渡輪、49總噸遊港船、99總噸渡輪等3艘船舶，分別預定2023年12月31日、2024年7月30日、2024年10月31日完成交船。

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台船表示，此次標案將由子公司台船動力科技進行電動船舶全系統整合，並利用船舶控制系統，對全船進行即時監視與控制；除了採用台灣廠商組裝製造的高品質電池及馬達動力系統，也將透過設計規劃，提供備援系統，確保水上運行安全。

台船表示，用電動推進取代傳統柴油渡輪的選擇已成為趨勢，台船此次得標案的船舶，未來將主要運行在高雄港區沿海5海浬內水域，期待藉由新建電動渡輪，逐步推動轉型，帶動地方綠能交通風氣，改善沿岸居民日常生活品質，發展高雄港區觀光。（編輯：張良知）1111220

#台船動力科技
#高雄港區
#高雄市輪船公司
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