鴻海印度公司獲印政府電子產品激勵計畫補助

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（中央社記者林行健新德里21日專電）印度新聞局（PIB）昨晚發布公告，宣布鴻海印度公司與另一家印度國內公司，取得生產激勵計畫（PLI）在手機製造方面的補助資格，而鴻海印度公司是印度政府第一家批准PLI手機製造補助的全球企業。

新聞稿表示，由印度國內貿易推廣部門（DPIIT）、電子暨資訊科技部（MeitY）、智庫NITI Aayog等單位組成的委員會，批准富士康印度公司（Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Pvt. Ltd）的生產激勵申請。

富士康印度公司2021年8月1日至2022年3月21日期間可依增量投資及銷售數字取得補助，批准金額為35億7170萬盧比（約新台幣13億2577萬元）。

新聞稿指出，富士康印度公司是台灣鴻海科技集團旗下企業，也是第一家獲得印度政府在手機製造項目提供補助的全球企業。

另一家獲補助的公司是Padget Electronics Pvt. Ltd，批准補助金額為5億8290萬盧比。

PLI是印度政府為提升電子產品製造的全球競爭力而於2020年4月推出的計畫。

截至今年9月，針對大型電子產品製造廠的PLI獎勵已吸引478億4000萬盧比的投資、創造價值2兆395億盧比的生產值、8076億9000萬盧比的出口值，以及4萬多個額外就業機會。（編輯：周永捷）1111221