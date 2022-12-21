櫃買：今年申請上櫃掛牌數22家 提前達標

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）證券櫃檯買賣中心總經理李愛玲今天表示，今年到12月20日申請上櫃家數已到22家，提前達標；今年前11月上櫃公司營收年增前3大類別是半導體、生技醫療、通訊網路類，年減前3大類別是電子零組件、建材營造、金融業。

櫃買中心上午舉行例行記者會，李愛玲引述資料表示，今年截至12月20日止，申請上櫃及申請登錄興櫃家數分別為22家和61家（含戰略新板公司12家），申請上櫃家數已經提前達標，年底前有機會再增加1家；至於新增上櫃掛牌及新增登錄興櫃家數26家和59家（含戰略新板公司12家），上櫃掛牌及興櫃登錄家數分別是807家及298家。

觀察櫃買股票成交量值，李愛玲引述資料指出，今年截至12月20日止，上櫃股票日均值新台幣610.39億元，興櫃一般板股票日均值24.53億元。

至於現股當沖買賣，櫃買中心指出，今年截至12月20日止，當沖成交金額占市場比重約48.37%，當沖成交日均值302.31億元。

從基本面來看，櫃買中心表示，上櫃公司累計前11月營收較去年同期成長1025億元，成長幅度約4.28%，其中營收成長476家，占已申報上櫃公司比重59.2%，營收衰退328家，占已申報上櫃公司比重40.8%，這328家上櫃公司累計營收較去年同期衰退1623億元。

李愛玲說明，今年前11月上櫃公司營收年增前3大類別是半導體、生技醫療、通訊網路類，分別年增202億元、148億元、148億元，年增幅度分別是3.97%、11.91%、18.48%。

至於前11月上櫃公司營收年減前3大類別是電子零組件、建材營造、金融業，分別年減151億元、101億元、84億元，年減幅度分別是5.21%、20.37%、51.88%，金融業年減主要是券商。

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李愛玲指出，明年上市、上櫃及興櫃公司每天召開股東會的公司家數上限為80家，櫃買中心將在明年1月4日上午9時起開放登記，上櫃及興櫃公司也應在明年3月15日前完成股東會事前登記作業。

櫃買中心今年持續推動永續發展債券，李愛玲指出，今年截至12月20日止，已有44檔永續發展債券上櫃掛牌，發行金額新台幣1122.47億元，流通在外發行檔數126檔，發行餘額3633.34億元；其中國內綠色債券流通在外共計90檔，國內可持續發展債券流通在外24檔，國內社會責任債券流通在外10檔，2檔國內可持續發展連結債券（SLB）。（編輯：張均懋）1111221