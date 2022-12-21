新光三越業績830億提早達標 桃園大有店明年2月熄燈

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（中央社記者曾智怡台北21日電）新光三越不畏疫情積極布局解封商機，第3季開始強力復甦，業績及集客均超越疫情前表現，提前在12月中達成今年新台幣830億元目標；基於未來布局策略考量，桃園大有店將在明年2月底結束營業。

新光三越今天發布新聞稿表示，今年改裝多達41項，包含11個全樓層及30個區域改裝，共調整及導入640個櫃位，為新光三越歷年最大、相當於開啟一家全新百貨的規模，更布局數位功能，建構線上線下舒適購物圈。

新光三越表示，在全體員工與廠商夥伴的齊心努力下，第3季開始強力復甦，在業績及集客甚至超越2019年疫情前表現，更提前在12月中旬達成今年度830億的目標。

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對應未來布局策略，新光三越桃園大有店決定於明年2月底結束營業，未來仍看好桃園市場潛力，除了由桃園站前店及桃園青埔新光影城商場為大桃園地區顧客提供更多元的服務，也將繼續積極尋求桃園市場發展機緣。

此外，原本預訂於年底開幕的台北東區的Diamond Towers，受疫情波及全球供應鏈、原物料和硬體設備等因素影響，目前決定於明年登場；未來新光三越在台灣市場仍將持續展店、積極布局。（編輯：林淑媛）1111221