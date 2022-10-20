報復性消費 新光三越信義店週年慶首日業績估近12億

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北20日電）迎接疫後解封商機，新光三越信義新天地週年慶今天開跑，除導入新品牌搶攻Z世代商機，在彩妝、香氛、服飾、3C等業種買氣暢旺下，首日業績估可達約新台幣12億元，整個檔期營業額則有望創近61億元。

新光三越信義新天地週年慶登場，首日造勢活動在A8館1樓北大門舉行，11時開店即湧入購物人潮，新光三越總經理吳昕陽也特別現身櫃位區與廠商交流；新光三越估計，信義區四館首日來客數可超過23萬人次，恢復疫情前、2019年水準。

受惠解封後的報復性消費浪潮，新光三越主管表示，彩妝、香氛、服飾等女性與社交相關業種買氣熱絡，且有蘋果新機銷售加持，信義新天地週年慶今天業績預估可達近12億元、寫下最佳表現，整個檔期則上看61億元。

觀察下半年市況，新光三越主管指出，今年冬季提早報到、近日氣溫下降，除濕機等環境家電，以及電熱水瓶等小型加熱家電，買氣更勝去年；羽絨衣、厚重大衣也備受青睞，推測消費者可能是在為疫後旅遊做準備。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，新光三越首波6店週年慶已先於6日開跑，吳昕陽當時親臨台北南西店迎賓，今天被媒體問及對於南西店業績表現是否滿意，他比出「讚」手勢回應。

今年新光三越週年慶打通線上線下服務，並推出集點送精品廚電等skm points點數回饋，邀來「國民姐夫」 AKIRA擔任skm points推廣大使，搭配信義新天地週年慶開跑，形象廣告「極品生活新美學」也在今天曝光。（編輯：林淑媛）1111020

新光三越信義新天地週年慶20日登場，新光三越總經理吳昕陽特別現身櫃位區與廠商交流。中央社記者張璦攝 111年10月20日