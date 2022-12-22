老協珍砸48億建桃園新廠 擴充雞精年菜等產能

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（中央社記者曾智怡台北22日電）投資台灣事務所今天再添4家企業、共斥資新台幣近99億元擴大投資台灣；其中，食品製造商老協珍公司計劃斥資近48億元，在桃園市蘆竹興建智能化生產線廠房，用於生產雞精、人蔘精、冷凍食品及年菜等。

投資台灣事務所今天通過4家企業擴大投資台灣，包括台商回台方案的某面板關鍵材料製造商；根留企業方案的老協珍公司，以及中小企業方案的上溢精密及怡邦精密等。

經濟部投資業務處透過新聞稿表示，某面板關鍵材料製造商是顯示器材料供應商，旗下產品應用廣泛，由於近年來全球投資環境動盪，且永續經營及綠色消費為市場趨勢，加碼申請第2案，斥資逾48億元在中部興建廠房，增設智慧化生產設備，預期投資完成後可為在地創造更多就業機會。

老協珍公司是台灣知名高級食材與食品製造商，為因應全球布局及市場需求，計劃斥資近48億元在桃園市蘆竹興建廠房，建置4條智能化生產線，用於生產雞精、人蔘精等相關營養補充品、冷凍食品及年菜、米漢堡等品項，預期投資完成後將為在地增加110個就業機會。

上溢精密主要生產噴頭與壓頭包材，可運用於彩妝、香水香氛、保養品與個人護理等領域，並為國際一線美妝品牌提供包材一條龍OEM/ODM服務；公司為提供客戶更優質商品並與國外客戶推動減碳排，計劃招募本國員工4名，投入逾5000萬元，在既有台中市大肚區廠房增設智慧化產線。

怡邦精密致力於開發金屬熱處理相關設備，並外銷至中國大陸、東南亞等地，將運用新技術積極開發節能工業用爐設備，為此規劃招募本國員工6名，投入逾2億元在台中霧峰區新建廠房，並增設智慧化節能產線。

截至目前，投資台灣三大方案已吸引1298家企業、超過1兆8473億元投資，預估創造14萬1498個本國就業機會，後續尚有19企業排隊待審。（編輯：楊蘭軒）1111222