綠界、裕融達成換股協議 搶攻線上分期服務

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（中央社記者吳家豪台北22日電）第三方支付龍頭綠界科技今天宣布與裕隆汽車集團旗下子公司裕融企業達成換股協議，攜手搶攻線上金流多元服務市場，共同擴大線上交易及分期業務。

綠界發布重大訊息說明，綠界與裕融企業將以增資發行新股方式受讓對方增資發行新股，換股比例為每1股綠界普通股換發2.55股裕融企業普通股，預計交易完成後，綠界將持有裕融企業約0.26%普通股股權，裕融企業將持有綠界約2.72%普通股股權，股份交換基準日暫定2023年3月1日。

綠界科技為國內唯一上櫃掛牌的第三方支付業者，主要產品為金流代收業務，金流代收的收款管道包含信用卡、ATM櫃員機、網路ATM及超商條代碼，並提供物流、電子發票、資安健檢服務及專案系統建置服務。

裕融企業主要提供汽車分期付款及融資服務，滿足客戶購車及資金需求；其中在消金領域，裕融100%持股子公司裕富數位專精於消費型商品分期服務，為各類型商家及機車品牌量身訂製分期方案。

綠界表示，未來裕富數位將與綠界合力加速推進線上無卡分期服務，透過綠界的金融科技能力與獲客通路，結合裕富數位於消金分期市場龍頭地位，雙方將攜手搶攻線上金流多元服務市場新藍海，共同擴大線上交易及分期業務。

在繳款合作方面，透過將裕富的分期客戶繳款金流導入綠界代收付服務平台，將可快速挹注綠界繳款手續費收入，也使裕富加速資金回收與提高資金運用的靈活度。

綠界表示，藉由本次股份交換案，將深化綠界與裕融合作關係，成為彼此長期的策略合作夥伴，共同擴大消金事業規模。（編輯：林興盟）1111222