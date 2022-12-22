南山人壽補揭露 資產重分類讓淨值回升3265億元

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（中央社記者謝方娪台北22日電）南山人壽啟動資產重分類，但未依規定辦理公告，遭金管會開罰新台幣120萬元並要求補公告。南山人壽今天發布重大訊息，揭露重分類後帳列合併權益金額增加新台幣3265億元，淨值比由負轉正。

南山人壽、國泰人壽、台灣人壽、新光人壽及中國人壽5家壽險公司未依規定時限公告資產重分類資訊，遭金管會合計開罰408萬元，其中，金管會對南山人壽行為負責人罰120萬元最重，另4家壽險公司行為負責人各罰72萬元。

南山人壽今天發布重大訊息，為因應近2年以來全球疫情造成供應鏈中斷及俄烏戰爭等因素推升全球通膨壓力，以致年利率大幅彈升，彈升幅度已屬國際保險資本標準（ICS）定義的極端情境。

因此，南山人壽依IFRS 9規定，今年9月29日經董事會決議通過改變管理金融資產經營模式，並以今年10月1日為金融資產重分類日。

南山人壽表示，公司已在今年10月1日重分類所有受影響的金融資產，重分類日後帳列合併權益金額較今年9月30日增加3265億元，淨值比由-0.83%增加至5.47%。（編輯：楊凱翔）1111222