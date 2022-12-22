金融白皮書稅制建言 金管會將協同業者拜會財部

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（中央社記者謝方娪台北22日電）今年的金融建言白皮書中，有高達9則稅制建言，金管會主委黃天牧今天指示，因業者需求殷切，將請各業務局彙整資料，協同業者找機會拜會相關部會，進行溝通協調。

黃天牧今天率各局處與金融總會、各金融業公會、金融周邊單位及提案單位召開研商會議，針對「2022年金融建言白皮書」所提建言進行雙向溝通。

今年金融建言白皮書共有24項建言、38則具體建議，其中，金管會參採10則建議，另有7項列入持續評估或適時推動，至於剩下21項則屬於其他部會權責。

整體而言，金管會今年參採的建言較去年多，且沒有列入不參採的建言。

在21項涉及其他部會的建言中，以涉及財政部權責共9則建言最多，涉及央行及法務部各3則，涉及數位發展部及勞動部各2則，涉及衛福部及國發會各1則。

針對涉及其他部會權責的建言，金管會綜合規劃處長胡則華表示，舉例而言，包含開放勞工退休金自提可自選投資標的、建立台灣個人投資儲蓄帳戶機制（TISA）並給予稅賦優惠，以及銀行保險業營業稅從5%調整為2%等。

胡則華說，針對白皮書所提稅制建言，金管會先前已有和財政部溝通；主委今天也有特別指示，因業者需求仍然殷切，對於涉及其他部會權責的建言，會請各業務局協同業者找機會拜會相關部會，進行溝通協調。

至於白皮書所提稅制建言，金管會是否有安排協助爭取的先後順序，胡則華指出，會看業者需求，配合業者意見和相關部會進行溝通。（編輯：陳彥鈞）1111222