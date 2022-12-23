央行升息發酵 11月M1B增速放緩、死亡交叉擴大

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）央行升息發酵，資金「逐利而居」、流往定存。央行今天公布的11月M1B年增率下滑，與M2呈現「死亡交叉」，且交叉擴大。

外界常以M1B、M2的年增率走勢評估市場資金動能，當M1B大於M2，一般會認為資金動能充沛，稱為「黃金交叉」；若M1B年增率低於M2，則被視為「死亡交叉」。

央行今天公布11月金融概況，受到活期性存款成長減緩影響，M1B年增率下降為4.42%，M2則因資金淨匯入，以及放款與投資年增率上升，年增率上升至7.37%。

央行經研處副處長蔡惠美分析，今年以來央行接連升息，企業進行資金調度時，考量利率走揚，傾向將活存轉到定存，從數據也可看出此趨勢。

央行統計，11月定期及定期儲蓄存款期底餘額升至新台幣15.76兆元，創下歷史新高，年增率也擴大至6.97%，為近11年最大增速。

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外匯存款方面，蔡惠美指出，雖然出口轉趨低迷，11月外匯存款期底餘額增速放緩，但新台幣升值加上銀行競推美元優利方案吸金，助攻外匯存款繼續走高、期底餘額攀至8.8兆元，續創歷史新高。

媒體關注，M1B年增率下滑、跌破M2，「死亡交叉」格局延續，是否會有不利影響。蔡惠美說，M1B、M2各有其特性及背景，不建議合併解讀，而且11月股市走揚，顯見死亡交叉影響沒有很大。（編輯：楊蘭軒）1111223