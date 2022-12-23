國銀第9家 金管會准北富銀開辦高資產財管業務

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（中央社記者謝方娪台北23日電）金管會今天宣布同意台北富邦銀行申請辦理高資產客戶適用的金融商品及服務，搶攻億級高資產財管商機。截至目前，金管會共核准9家本國銀行辦理高資產財管業務。

金管會2020年推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，先前共8家銀行獲准開辦，包含中信銀、兆豐銀、上海商銀、國泰世華銀、一銀、合庫、瑞士銀行台北分行、玉山銀，如今再添上北富銀。

金管會說明，受理北富銀申辦高資產財管業務後，有對北富銀主要業務負責人進行面談，金管會今天宣布予以同意，主要有2大考量。

第一，北富銀在人才培育與配置、商品研發、客戶投資風險管理等相關資源或資訊系統投入已提出具體規劃。

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其次，北富銀建置此項業務責任地圖，並指定審計委員會負責此項業務高階管理階層重大違失案件的問責機制，強化董事會督導管理責任，可望形塑良好企業文化並落實公平待客與公司治理。

金管會表示，將持續關注此項業務發展情形，透過法規鬆綁及導入相關監理措施，鼓勵金融機構在財管人才及系統的投資，提升國內金融產業研發能力，提供客戶多樣化且客製化服務，以提升台灣整體財管業務的國際競爭力。（編輯：楊蘭軒）1111223