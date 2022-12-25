台股本週即將封關 法人：留意集團作帳、美股變化

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（中央社記者潘智義台北25日電）美股近幾個交易日歷經大漲、大跌，台股也因連動，近兩個交易日分別大漲又重挫。進入今年最後一週，法人認為，可留意集團、法人年底作帳及中國疫情外，美股表現仍是影響台股關鍵。

俄羅斯威脅減產石油，美股23日在石油類股帶動下由黑翻紅，道瓊工業指數終場上漲176.44點，或0.53%，收在33203.93點；標準普爾500指數上漲22.43點，或0.59%，收在3844.82點。那斯達克指數上漲21.74點，或0.21%，收在10497.86點；與台股連動密切的費城半導體指數上漲2.156點，或0.09%，收在2535.489點。

台股23日終場收在14271.63點，下跌171.31點，跌幅1.19%，成交值新台幣1504.45億元，加計盤後交易約1526.1億元，縮至2000億元之下，半年線14315點失守；另外，台股單週下跌256.92點。

觀察台股走勢，永豐投顧分析，先從日線看，大盤在11月下旬出現技術指標背離，經過震盪走低，如今技術指標已來到低檔，雖然跌破短期均線，卻守住11月上旬多方陣地。至於週線，台股本波段自10月下旬起漲，歷經5紅K後，進入連續3週的修正。

針對產業展望，永豐投顧指出，半導體雖然需求不佳，但實體經濟仍有週期，超跌就是投資機會。至於表現較好的道瓊與標準普爾500指數，反映消費股、解封股有空間。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊發布新聞稿指出，由於美國殖利率曲線倒掛對經濟衰退具有警示效果，目前債市處於1980年代以來最大的殖利率曲線倒掛時期，預料2023上半年經濟軟著陸或淺度衰退機率高，下半年景氣將有回暖轉機。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，中國走向逐步解封，解封後的復甦產業將是近期市場重心。觀察整體產業面，聚焦半導體先進製程、矽智財、檢測、高速傳輸、伺服器供應鏈、光學元件、汽車電子、金融、生技、紡織、原物料、汽車及一般消費通路等產業。

安聯投信台股團隊透過新聞稿表示，由於台股目前處於資訊空窗期，因此近期表現主要還是受到美股的影響較多。其中，受到美國部分科技股財報表現欠佳等影響，加上之前短線漲多。台股科技股相對承壓。

安聯投信台股團隊認為，影響台股另一個雜音是電子次產業資本支出下修，加深市場對於明年第1季科技產業展望的擔憂。

不過就非電部分，安聯投信指出，隨著中國逐步解封，預期經濟及相關需求有望逐步回復，進而帶動部分原物料等需求。另一方面，永續題材帶動的電動車、儲能等趨勢也值得關注，在能源漲價下，全球政府仍願意持續推動綠能，具長線政策支撐。（編輯：楊凱翔）1111225