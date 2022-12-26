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低軌衛星執照申請將屆期 數位部證實有業者遞件

2022/12/26 19:31（12/26 19:37 更新）
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數位部11月8日到12月30日開放受理業者申請衛星固定通信用無線電頻率，其中也包含低軌通訊衛星部分。（中央社製圖）
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（中央社記者蘇思云台北26日電）數位部開放受理業者申請衛星固定通信用無線電頻率，申請期限到年底截止。媒體報導隴華電子搶頭香，成為首家遞件業者，數位部今天證實，確實有業者遞件申請，後續還要經過相關審核作業。

數位部11月8日到12月30日開放受理業者申請衛星固定通信用無線電頻率，其中也包含低軌通訊衛星部分。申請資格部分，依電信管理法相關規定，申請者應為電信事業，且不得有大陸地區投資人投資，實收最低資本額門檻為新台幣3億元，且不限申請家數，執照期限2年，屆期可再申請核配。

媒體報導指出，切入海上衛星通訊服務的隴華電子搶得頭香，最近遞件申請衛星固定通信用無線電頻率，由於隴華電子的合作夥伴休斯網路系統，也是國際低軌衛星業者OneWeb股東與策略合作夥伴，增添外界想像空間。

數位部官員跟中央社記者證實，確實有業者遞件申請，不過不方便透露業者名稱，後續也要經過相關審核作業。

數位部長唐鳳日前表示，商用頻率申請部分，各家業者都非常積極地詢問接洽。（編輯：蘇志宗）1111226

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