光陽明年電動車換電站拚2600座 與仰德集團策略結盟

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光陽集團27日與仰德集團舉行聯合記者會，光陽宣布明年電動車換電站要增加至2600座，並透過與仰德集團旗下士林電機和新竹物流策略結盟，布局國際電動機車。 圖中為光陽集團董事長柯勝峯、左為仰德集團副執行長、士林電機總經理謝漢章。中央社記者鍾榮峰攝 111年12月27日

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）光陽集團今天宣布電動車第2000座換電站布建完成，明年目標完成2600座換電站，光陽也宣布與仰德集團旗下士林電機和新竹物流策略結盟，布局國際綠能電動機車。

光陽集團與仰德集團上午舉行聯合記者會，宣布士林電機、新竹物流、光陽電動車三方在電動車合作計畫，光陽集團也對新竹物流S6 Pro電動物流車舉行交車儀式。

光陽集團董事長柯勝峯今天出席致詞表示，iONEX團隊全力拓展電動機車市場，並積極擴展電動車換電站，過去2年以來平均一天建設2.5站的速度打造，今天iONEX第2000座換電站已布建完成。

展望明年，柯勝峯宣示，明年iONEX電動車全台電池交換網絡要完成2600座換電站，目標在2024年成為台灣第一、全球第一的電動機車品牌。

他並表示，光陽與新竹物流合作，新竹物流積極納入光陽電動機車於物流運輸網絡，將配送的交通運具陸續替換為電動機車。

柯勝峯指出，透過光陽與仰德集團旗下士林電機、新竹物流品牌策略結盟，以綠能作為核心價值，實踐企業接軌國際趨勢的全方位電動車解決方案。

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仰德集團副執行長、士林電機總經理謝漢章出席致詞表示，光陽電動車iONEX第2000座換電站選擇坐落新竹物流，同屬仰德集團中的士林電機，在引擎動力車型已是光陽的重要供應夥伴，士林電機自主研發的8kW電動車智能動力系統，應用在光陽iONEX S系列車型平台。

謝漢章表示，仰德集團期待與光陽集團更深化、全面性的策略聯盟，共同實現進軍國際綠能產業的藍圖。（編輯：潘羿菁）1111227