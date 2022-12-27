遠百今年營收550億創高 員工年終獎金有望優於去年

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（中央社記者江明晏台北27日電）在內需買氣加持下，遠百今年全年營收仍達新台幣550億元、年增25%，逆勢創新高，帶動今年員工年終獎金有望優於去年平均3個多月，可能發出4個月獎金；展望明年雖有不景氣隱憂，遠百仍力拚百貨業績續強。

遠百主管指出，店王台中大遠百的成長幅度最多，今年總業績接近200億元、板橋大遠百近110億元、信義A13為40多億元。

竹北店最開始設定的全年業績目標是50億元，今年全年業績已達60億元出頭，扣除竹北店的既有店，全年營收也繳出年增10%的成長率，也比疫情前2019年的表現高。

遠百總經理徐雪芳接任以後，遠百展店加速，接連開了花蓮、台中、板大、A13、竹北5家店；其中板大、竹北店獲利速度很快，目前都已轉盈。

因為今年業績逆勢成長創新高，遠百今年年終有望超過去年3個多月的平均水準，可能會發出4個月年終。

遠百營運長林彰豐觀察，今年母親節檔期、週年慶、節慶業績表現發揮撐盤效果，5、6、7月業績成長很快，到11月週年慶時，因為去年振興券基期高，週年慶表現約略持平。

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展望明年，因景氣不佳、通膨持續，百貨業對營運相對審慎，他表示，「有最壞的打算、最好的準備」，預估消費趨勢回歸實體經濟，精品、餐飲業績會續強，低迷多年的服裝類業績今年應該會轉強；整體而言，明年再活動加持下，百貨業績仍有信心成長。

遠百主管指出，旗下已有50年歷史的遠東百貨寶慶店將啟動重建計畫，預計明年中會進行拆除作業，整體規劃還沒正式拍板，樓層會加高；明、後年遠百沒有新增據點的計畫。（編輯：潘羿菁）1111227