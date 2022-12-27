神基與日商松下專利訴訟和解 無額外財務影響

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（中央社記者吳家豪台北27日電）強固型工業電腦廠神基投控今天代子公司神基科技及Getac, Inc.公告，與日商松下就美國專利權訴訟達成和解，和解協議金額及條款均保密，對神基投控及子公司不會造成額外財務及業務影響。

日商松下（Panasonic Holdings Corporation）於2019年6月5日在美國加州中部聯邦地方法院，向神基投控子公司神基科技及Getac, Inc.提出外觀設計專利侵權訴訟案。

今年6月9日神基投控宣布，美國加州中部聯邦地方法院判決神基科技及Getac Inc.對松下的外觀設計專利侵權成立，須支付松下賠償金1700萬美元（約新台幣5億元）。

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不過，神基今天發布重大訊息表示，與松下就本訴訟案已達成和解，並簽署具保密條款的和解協議書，雙方將履行和解協議書相關約定，並將向美國法院請求撤回進行中的所有相關訴訟程序。本和解協議書的其他和解內容因涉及保密事項，予以保密。

神基投控與子公司神基科技及Getac, Inc.已於今年第2季合併財報，依據美國加州中部聯邦地方法院陪審團決議金額，提列全額賠償金額準備。本次和解協議金額及條款均為保密，對神基投控及子公司不會有額外財務業務影響。（編輯：楊凱翔）1111227