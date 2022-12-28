上半年恐「前兔無亮」 國泰金下修明年GDP至2.3%

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（中央社記者蘇思云台北28日電）國泰金今天表示，考量台灣出口跟投資面臨不確定性，加上美國經濟明顯放緩，台灣明年經濟成長率從2.7%下修到2.3%，上半年恐「前兔無亮」，估台灣明年消費者物價指數（CPI）年增率有望降至1.7%。

國泰金今天下午舉行2022年第4季台灣經濟氣候暨金融情勢展望發表會。

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，今年經濟「虎頭蛇尾」，全年經濟成長率從3.2%下修到3%，同時也下修明年經濟成長率，主因是不看好美國、中國、歐洲三大經濟體表現，加上外需疲弱，電子業有去庫存壓力，出口表現也會衝擊廠商對未來的經濟展望。

徐之強表示，明年上半年可能「前兔無亮」，只能寄望下半年「鴻兔大展」，加上明年第1季經濟成長季增率可能衰退，台灣明年經濟成長率從2.7%下修到2.3%，比央行預估的2.53%、主計總處估的2.75%還要低，研判有8成機率經濟成長率介於1.5%到3%之間。

根據歷史資料，徐之強表示，台灣經濟成長率跟美國經濟成長率相關性較高，跟中國相關性較低，因此下修明年經濟成長率主要也是考量美國狀況較多，如果美國明年陷入衰退，最差的狀況是經濟成長率「不保2」，恐下修到1.5%。

隨著美國通膨出現觸頂跡象，團隊分析，美國聯準會（Fed）升息速度放慢，加上中國動態清零將提早退場，激勵風險偏好轉強，非美貨幣止貶回升，近期美、歐、中國及新興亞洲金融情勢指數小幅改善，但仍處相對緊縮水準。

至於台灣央行貨幣政策腳步，徐之強表示，隨著Fed放慢升息步伐，台灣通膨明年第1季底應該有機會降到2%，但央行可能評估景氣放緩，明年第1季可能就會停止升息。考量台灣政策利率較低，除非金融面衝擊過大，否則明年台灣應無降息必要。

國發會公布11月景氣燈號亮出藍燈，徐之強表示，藍燈應該還會持續幾個月，外界對未來景氣可能比較悲觀，但另一個角度來看，也可能是投資時機。

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媒體關注台股後續走勢，國泰金投資長程淑芬表示，金融市場多數會領先基本面反應，目前大概反應2/3的利空消息，建議投資人跟著景氣下行慢慢沈澱，等待利空出盡，再找有長期結構性需求的產業布局。

程淑芬表示，不管有沒有發N倍券，隨著疫情稍緩，未來半年到1年間，民眾國內外旅遊跟消費都會重新啟動。現在利率上升是結構性的，從現在到明年上半年，都是投資人調整資產結構很好的機會。（編輯：林淑媛）1111228