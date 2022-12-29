鎖定電動車商機 貿協明年再組國家隊前進德日

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（中央社記者鄭鴻達台北29日電）貿協董事長黃志芳今天指出，面對全球ESG等產業潮流，貿協明年將持續推動電動車、元宇宙等趨勢產業發展。繼今年籌組美國電動車商機訪問團後，將再整合電動車國家隊，前進德國、日本，與全球指標性車廠、新創及一階供應商深化交流。

外貿協會今天舉辦年度記者會，黃志芳擔綱主持人，說明貿協今年度工作成果與明年度工作重點，其中，推動趨勢產業發展、落實企業永續，將是貿協明年重點工作之一。

黃志芳表示，在地緣政治主導的局勢下，全球都在重組供應鏈，韌性供應鏈的建立，也受各國政府高度重視，台灣在這方面的優勢，除既有的ICT、綠能、智慧機械外，也有電動車、元宇宙及ESG。

黃志芳說，他今年10月率領電動車業者組成「美國電動車商機訪問團」，前往美國舊金山、底特律等地，拜訪美國的尖端新創公司，以及傳統大車廠，成效良好。

基於此成果，貿協明年將再度籌組電動車國家隊，率業者開拔到國際另兩個汽車王國德國與日本，要在電動車時代全面來臨時，助台灣業者與這兩國的大車廠高層、工作團隊直接連結合作。

在元宇宙方面，貿協將廣納相關業者建構元宇宙生態圈，並在明年以日本、韓國為主要目標辦理國際論壇，組團參加遊戲商務媒合大會、東京內容產業展、日本東京電玩展等，並將首度參加東京元宇宙產業展，將數位內容產業推向國際。

在ESG、節能減碳當道的年代，黃志芳表示ESG已成新的國際貿易規範及新興產業，各國紛推「2050淨零排放政策」，帶動國際企業對供應鏈的減碳要求，因此貿協明年將與工研院團隊聯手，以培養企業綠色種子、加強驗證輔導與資訊提供的「永續三箭」，強化台灣企業減碳基因。

此外，黃志芳表示，貿協今年辦理「善愛嘉年華」獲不小迴響，明年移師「黃金級綠建築標章」的南港展覽館2館辦理，將活動延長為3天，打造4大亮點主題展區，擴大企業參與「善愛嘉年華2.0」ESG公益平台。（編輯：翟思嘉）1111229