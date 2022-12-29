看好新興科技應用 宜特科技砸14億投入智慧化設備

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（中央社記者鄭鴻達台北29日電）投資台灣再添3案共逾新台幣65億元，其中宜特科技看好新興科技應用帶動的研發開案驗證分析需求成長，將斥資逾14億元，在新竹三處廠區引進智慧化設備，以提升服務效能。

投資台灣事務所今天再通過3案，包括根留台灣方案的宜特科技，以及中小企業方案的普生公司、亞果遊艇開發。後續仍有15家企業排隊待審。

因看好先進製程、第三代半導體、電動車、高速運算、5G、AIoT等市場新應用，將帶動研發開案的驗證分析需求持續增加，宜特科技將斥資逾14億元在新竹德安廠、埔頂廠及竹科一廠廠區引進智慧化設備，盼提供更完整、快速、先進與創新的服務，估可創造近百個高科技就業機會

投資台灣事務所說明，宜特科技為電子產業的驗證分析實驗室，業務涵蓋故障、可靠度、材料、化學或製程微汙染等分析，以及訊號測試等，擔任第三方公正實驗室角色。

普生公司則看好未來精準健康長期趨勢，致力於精準健康及醫療事業，具備研發、製造、臨床實驗與銷售經驗，可提供基因、蛋白質、細胞IVD檢測試劑、數位醫學檢驗實驗服務及蛋白新藥應用產品。

因既有產品市場成長，也為整合幹細胞、次世代定序及臨床早期癌症資訊輔助AI技術發展，普生公司將斥資近32億元，在新竹縣新建AI園區廠，規劃打造9大中心。

其中包括亞太AI數位影像醫療雲端系統平台、精準醫療診斷檢測中心、免疫細胞與幹細胞培養中心、全方位癌症解決方案研發中心、蛋白質藥研發與試產中心、診斷檢測儀器研發中心、個人化AI精準醫療規劃服務中心、臨床檢驗研發實驗室、分子生物診斷研發實驗室。

根據投資台灣事務所資料，普生將新建的廠房符合GMP（QMS）及ISO13485標準，屋頂也將設置太陽光電發電系統，將增設6條全自動智慧化產線，預估將創造逾百位高階醫療人才就業機會，也提升集團整體生醫產業領域布局。

從事海洋休閒服務業的亞果遊艇開發，在今年10月通過首件中小企業加速投資行動方案後，這次申請第2案，將斥資逾19億元在台南市安平興建安平亞果智慧遊艇城會所、別墅前泊位度假Villa、智慧度假中心，以及擴建新增船艇泊位，預計將增聘32名員工。

投資台灣事務所說明，亞果遊艇開發持續致力於推動海上娛樂休憩體驗，此次通過的投資案，其船艇所停靠的碼頭使用岸電系統，較傳統燃油發電可減少96%的排碳量，致力在發展海洋遊憩事業同時兼顧生態永續發展。

投資台灣事務所統計，「投資台灣三大方案」迄今已吸引1301家企業投資逾1兆8537億元，估創14萬1769個就業機會，其中「根留台灣企業加速投資行動方案」有156家企業投資約3438億元，創造2萬4246個就業機會。

「中小企業加速投資行動方案」則已吸引868家企業投資約4009億元，帶來3萬2957個就業機會。（編輯：楊蘭軒）1111229