台股萬四關卡失而復得 法人：觀察外資歸隊行情

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（中央社記者江明晏台北29日電）重量權值股熄火，台股今天萬四關卡失而復得，分析師認為，短期觀察外資歸隊後的反彈走勢，而盤勢止穩契機必定構築在電子股表現，但市場對科技股未來半年恐抱持保守心態。

台股今天早盤一度重挫191.47點，下探13981.63點，隨後跌勢收斂，終場下跌88.08點，收14085.02點，跌幅0.62%，成交金額來到1420.58億元，量能續冷，萬四關卡失而復得，13934點附近的季線位置有撐。

投顧分析師指出，台股今天出現明顯回檔主因，第一，外資休假，權值股持續缺乏資金與人氣，第二，台股近期是第3度失守半年線，技術面跌破導致信心不穩，盤面呈現量縮築底氣氛，第三，中國解封疫情升溫，威脅iPhone生產，市場對蘋果供應鏈後勢產生擔憂。

投顧分析師進一步說，後續要觀察外資歸隊後，應有助於台股跌深反彈行情，而明天2022年封關走勢也可留意，而盤勢止穩的契機必定是構築在電子止穩的前提上，國發會11月景氣燈號跌落至低迷藍燈，綜合判斷分數更創下2009年來新低，意味著衰退時代已正式來臨，市場對於科技股未來半年抱持保守心態。

分析師進一步表示，儘管當下的財報空窗期還是提供許多個股輪番表現的機會，但需要留意的是美國聯準會（Fed）立場轉鴿以及中國解封等訊息，先前已走過一波高潮，潮水退去後，市場料將重新正視衰退的嚴重性。（編輯：楊凱翔）1111229