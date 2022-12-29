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宏達電拚減碳 產品設計融入綠色製程

2022/12/29 19:54
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（中央社記者江明晏台北29日電）宏達電衝刺ESG（環境、社會、公司治理），2021年直接溫室氣體排放較2020年減少約47%，且產品從設計與製程、包裝設計項目上都考量綠色製程、減碳與可回收等。

宏達電今天發布新聞稿，分享實現全球ESG目標的最新進展。宏達電指出，在2022年地球日，HTC台灣所有核心辦事處舉行1小時的熄燈活動，估計減少了約150公斤CO2e（二氧化碳當量，衡量溫室氣體對全球暖化影響程度的標準單位）的碳排放。

宏達電表示，2021年，HTC的總碳排量約1萬54公噸CO2e，其中直接溫室氣體排放較2020年減少了約47%，而用電產生的間接溫室氣體排放較2020年減少了約15%。

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此外，宏達電指出，HTC除了專注在產品創新之外，也朝著實現永續設計目標前進，在產品研發階段時就將節能減碳列為重要目標，從產品設計與製程、包裝設計項目上都考量綠色製程、減碳與可回收等設計。

宏達電舉例說明，沉浸式VR眼鏡VIVE Flow由於體積減小，使用的原料變少，連帶包裝材料也可減少；在運輸方面，更可於同一棧板下運輸更多商品，減少出車趟次與二氧化碳排放量；並積極規劃延長產品使用壽命、避免使用有毒材料、降低產品能耗、增加可回收物料比例、降低製造過程的環境衝擊。（編輯：楊蘭軒）1111229

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