台積電守護承攬商健康 免費提供癌症肝炎篩檢

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（中央社記者張建中新竹30日電）台積電今年推動「四癌BC通通檢」活動，免費為承攬商進行口腔癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌及B、C型肝炎篩檢，累計已有2567人次受惠，未來每一座晶圓廠興建工程皆會提供這一服務，守護承攬商的健康。

台積電最新ESG電子報今天出爐，台積電表示，為促進晶圓廠興建工程承攬商提升健康識能，今年9月起陸續於新竹、台中、台南科學園區新建工區，首度推動「四癌BC通通檢」活動。

台積電指出，承攬商只要攜帶健保卡、無須支付費用，即可依自身需求選擇篩檢口腔癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌及B、C型肝炎，並由醫護人員提供衛教建議，持續追蹤關懷。

台積電於11月擴大篩檢量能，進一步推廣至營運廠區的作業承攬商，截至12月已舉行5場次共計2567人次受益。台積電表示，未來每一座晶圓廠興建工程皆會納入這項服務，同時評估與更多在地醫療院所合作，擴大檢測及衛教量能，使承攬商獲得更完善照顧，與台積電一同邁向永續共好。

隨著產能擴張，台積電今年承攬商高風險作業施工數逾4萬件，為確保入廠承攬商理解作業風險、深化工安意識，台積電以風險鑑別、管理輔導、執行查核3大面向落實工地安全管理，並進一步推動職業安全衛生訓練數位轉型。

台積電於供應商永續學院推出系列課程，其中高風險作業承攬商須100%完訓才可入廠施工；截至今年12月，21堂職業安全衛生課程總計逾20萬人次完訓。

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台積電預計明年5月於供應商永續學院推出承攬商環安衛藍皮書線上互動式課程，並依據法規及廠區運作需求進行滾動式更新，使承攬商更即時掌握、遵循職業安全衛生規範，共同降低營運風險，實踐安全衛生政策承諾。

台積電指出，供應商永續學院平台於去年1月上線，至今年12月累計使用人次已達120萬。為提升供應鏈永續性，台積電預計明年將企業溫室氣體盤查課程納入第一階供應商必修課程，強化供應鏈綠色影響力。（編輯：翟思嘉）1111230