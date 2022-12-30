魏啟林：國票金明年伺機加碼外幣債 有望提升收益率

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（中央社記者蘇思云台北30日電）國票金今天舉行法人說明會，國票金董事長魏啟林表示，已經在今年第4季起調整外幣債部位，現在已備妥70億元到80億元空間，瞄準明年升息末端時機，再加碼外幣債，有望提升收益率。

國票金今天下午召開法人說明會，由魏啟林率各子公司總經理出席，報告今年1月到11月營運狀況。

受到今年各國央行暴力升息影響，金控子公司業務動能也受到影響，魏啟林表示，債券市場有分成本國債跟外幣債，外幣債利差空間大，12月份美國消費者物價指數（CPI）放緩，美國聯準會（Fed）臨近升息末端，評估外幣債券的評價壓力頂峰已過。

魏啟林表示，已經在今年第4季起調整外幣債部位，現在已騰出70億到80億元（風險胃納）空間，可以在明年升息末端出現時布局外幣債，調整投資組合，除了提升整體收益率外，並兼顧養券收益與資本利得。

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魏啟林指出，創投子公司深耕未上市股權投資業務多年，預期明年將有部份持股掛牌上市，實現獲利，旗下轉投資國旺租賃穩健經營，歷年獲利能力穩居同業領先地位。國票金雖以直接金融為核心，營運受金融市場循環波動影響，但經營團隊向來以穩健經營為首要目標，今年首度辦理30億元現金增資也順利完成。

法人關注安泰銀併購案後續以及旗下純網銀樂天銀行業務情況，國票金主管表示，受限於合約，目前併購案已經中止，經營團隊未來持續努力跟董事會溝通，積極尋求併購機會，擴大經營版圖。（編輯：林淑媛）1111230