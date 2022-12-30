金管會6大元旦新制 保單借款紓困開辦最高借10萬

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（中央社記者謝方娪台北30日電）金管會表示，自2023年1月1日起，壽險公司將再度開辦保單借款紓困，經審核符合生活困難需要紓困等條件保戶，在保單借款新台幣10萬元額度內，將提供為期3年優惠年利率1.718%。

金管會今天公告2023年1月起實施的6大政策或便民措施。第一，國內壽險公司將在2023年1月1日至3月31日期間，再度開辦「保單借款優惠利率紓困方案」。

經審核符合生活困難需要紓困等條件的保戶，可在保單借款10萬元額度內提供為期3年的優惠年利率。此次優惠年利率將比照勞動部公告的勞保紓困貸款年利率，以1.718%計算。

第二，金管會開放外資可以台灣上市櫃股票作為海外投資活動擔保品，2023年第1季上線，估有助增加外資資金運用彈性及持有台股投資部位意願，進而促進金融市場流動性並強化證券交易市場穩定性。

第三，自2023年起，金管會縮短上市櫃公司年度財報公告申報期限，實收資本額達100億元的上市櫃公司在年度終了後75日內必須公告申報前一年度財報，預計116家上市公司及3家上櫃公司受影響。

第四，自2023年起，金管會要求全體上市公司及實收資本額6億元以上上櫃公司，均應提供英文年報及股東會議事手冊，以便提升資訊公平性並吸引國際資金，預估現有及潛在國際投資人均可受惠。

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第五，為提升台灣審計品質透明度，自2023年起，會計師事務所網站將公告自身事務所透明度報告，台灣上市櫃公司現有及潛在投資者均可受惠。

第六，金管會修正「鼓勵境外基金深耕計畫」，自2023年起放寬適用「鼓勵境外基金深耕計畫」優惠措施的認可期間等規範，鼓勵境外基金機構對總代理人或在台據點增加投入資源，國內投信投顧業者及長期努力貢獻台灣資產管理市場的境外基金機構均可受惠。（編輯：楊蘭軒）1111230